Autore:

Emanuele Colombo

SCHEDA TECNICA 400 cavalli, 700 Nm di coppia e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi grazie alla trazione integrale: alla nuova Jaguar i-Pace i numeri per atteggiarsi a supercar certo non mancano. Manca però il rumore, quello sì, visto che parliamo di un SUV elettrico. Primo della sua specie in casa Jaguar, indossa una carrozzeria inedita, che pur richiamando fortemente agli stilemi del marchio rinuncia a un pizzico di aplomb britannico per linee un po' più sinuose e scolpite, a sottolineare una vocazione sportiveggiante.

GLI INTERNI A bordo i richiami alle corse non mancano, come i bei sedili con poggiatesta integrato e una fessura che richiama quella per il passaggio delle cinture di sicurezza nelle auto da corsa vere e proprie. Gli interni, però, sono sportivamente lussuosi, come si conviene a tutte le auto che si presentano con il giaguaro sul cofano. Ed ecco che il sistema di infotainment richiama quello della cugina Land Rover Velar, con 2 schermi touch a centro plancia e una strumentazione completamente digitale che si avvale di un ulteriore display da 12 pollici dietro al volante.

LE DIMENSIONI Lunga 4,68 metri – 5 in meno della F-Pace, il SUV a motore tradizionale della Casa, la Jaguar I-Pace ha però un passo più lungo di ben 12 cm a tutto vantaggio dell'abitabilità interna e del bagagliaio: ampio e ben sfruttabile. Per chi siede dietro c'è poi il vantaggio aggiuntivo di un pavimento completamente piatto: merito della trazione elettrica con due motori dedicati per le ruote anteriori e posteriori, così da non richiedere un tunnel della trasmissione.

PREZZI E TEMPI DI RICARICA L'autonomia concessa dalla batteria da 90 kWh è di 500 km, un numero in linea con quello della rivale Tesla Model X, con tempi di ricarica che nel caso della Jaguar sono di appena 40 minuti per recuperare l'80% dell'energia: a patto di disporre di una colonnina ad alta potenza. Il prezzo della nuova I-Pace si aggira sugli 80 mila euro, ma nelle prossime ore ne sapremo di più: tornate a trovarci su questa stessa pagina, dove pubblicheremo anche la prima prova su strada.