Autore:

Lorenzo Centenari

LA BELLA E LA BESTIA Appuntamento con il pubblico al Salone di Parigi, occasione per la quale Lexus RC-F sta confezionando la sorpresa. Già, perché oltre a mostrarsi in veste lievemente rinnovata, la coupé del Sol Levante ha in serbo l'asso. Lo sapete, vero, che nel WeatherTech SportsCar Championship (la serie americana riservata a GT e vetture sport) corre anche una RC-F GT3? Bene, aspettiamoci la versione stradale, e chiamiamola pure RC-F GT. Sfoglia la gallery.

SOFT RESTYLING Cominciamo dalla Lexus RC comune. Il facelift 2019 consiste essenzialmente nella rivisitazione dei gruppi ottici anteriori e posteriori. Come si evince dalle immagini di un muletto intercettato sulle strade tedesche, scompaiono in particolare le caratteristiche luci diurne a forma di L. Nessuna modifica di rilievo è invece attesa in materia di propulsione: RC-F con 5.0 V8 aspirato da 477 cv a 7.100 giri, l'ibrida RC 300h con 3.0 V6 accoppiato a modulo elettrico.

DALLA PISTA ALLA STRADA Il massiccio 5 litri ottovù equipaggerà dunque anche la conturbante Lexus RC-F GT, replica stradale di una Gran turismo nata per la pista. Due anni fa la concept per opera del Centro sviluppo Lexus in Giappone. Oggi, a quanto pare, la versione di serie. L'utilizzo su larga scala di materiali compositi alleggerisce la scocca di 363 kg: il riisultato è una coupè lunga 4 metri e 70, ma dal peso di soli 1.420 kg. Niente male, come coordinate. A presto.