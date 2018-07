Autore:

Lorenzo Centenari

COSÌ, PER SPORT Un tocco di carattere, quel che basta ad attirare l'attenzione e riaffermare la propria fama di Suv dai gusti squisiti. La gamma di Lexus NX Hybrid si arricchisce dell'allestimento Sport, Special Edition che si distingue sia per dettagli esterni, sia per finiture interne. Prezzi a partire da 53.000 euro.

IL NERO SNELLISCE Dal di fuori, Lexus NX 300h Sport introduce sensuali dettagli in Black come calandra anteriore, montanti centrali e calotte degli specchietti retrovisori. L'immagine della fiancata viene a sua volta impreziosita da un nuovo design dei cerchi in lega da 18 pollici con finiture bicolore in nero e bronzo.

INTERNI BIGUSTO Novità in esclusiva anche in abitacolo, dal momento che su Lexus NX Sport esiste la possibilità di scegliere una inedita combinazione bicolore della pelle Tahara bianco e nero.

DIGITAL LEXUS Basata sull’allestimento cuore di gamma Executive, anche NX Hybrid Sport è provvista di serie di sistema Multimedia con radio Dab, Lexus Premium Navigation con display da 10,3 pollici e Lexus Safety System+. A completare il pacchetto, tetto panoramico e power back door per apertura elettrica del portellone.