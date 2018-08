Autore:

Marco Congiu

MADE IN JAPAN Il Salone dell'auto di Parigi 2018 si sta avvicinando a grandi falcate. Tra le tante novità della rassegna francese – che vanta assenza illustri – troveremo certamente la Lexus LC Yellow Edition. Si tratta di una versione speciale della rivale giapponese di BMW Serie 5. Scopriamola più da vicino.

ESCLUSIVA La parola d'ordine per la Lexus LC Yellow Edition è una soltanto: esclusività. Il tutto è sapientemente colorato di giallo. I cerchi in lega sono da 21”, mentre il tetto e lo spoiler posteriore presentano finiture in fibra di carbonio. A completare il tutto, abbiamo anche iìun profio alare azionabile automaticamente superati gli 80 km/h.

INTERNI L'abitacolo della Lexus LC Yellow Edition si colora di giallo in diversi dettagli, mentre troviamo in bella mostra l'Alcantara per rivestire alcuni particolari, tranne i sedili che spiccano nella loro pelle immacolata. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per la fine del 2018.