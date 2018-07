Autore:

Giulia Fermani

UNICO ESEMPLARE PER L'ART CAR SU BASE LFA Classe 2010, la supersportiva giapponese Lexus LFA torna sotto forma di Art Car per accompagnare il debutto del marchio giapponese alla 24 Ore di Spa e celebrare dieci anni di attività della linea pistaiola F. L'esemplare unico, appositamente decorato dall’artista portoghese Pedro Henriques, sfilerà questo fine settimana (28 e 29 luglio luglio) alla parata d'apertura della 24 Ore di Spa 2018. La gara segnerà anche il debutto del team Lexus Emil Frey Racing alla 24 Ore di Spa con due Lexus RC F GT3. Inutile dire che ci aspettiamo tutti grandi cose, visti gli ottimi risultati ottenuti al Blancpain GT Series, inclusa la vittoria nella quinta tappa sul circuito francese Paul Ricard.

LA SUPERCAR Cofano leggermente staccato dalla carrozzeria all’ anteriore, piega che parte dalla linea dei fari fino a definire una linea di demarcazione tra il cofano e i parafanghi e coda - il pezzo forte della sportivona- dove gli spigoli superiori della carrozzeria sono definiti da belle luci sporgenti che sovrastano grandi grate di sfogo per l'aria. Lexus LFA era una Art Car ancor prima di essere una Art Car, e con quei tre scarichi disposti a piramide e annegati nella griglia che disegna tutta la parte bassa non giocava solo nel ruolo della supercar. Per l'esemplare celebrativo che sfilerà alla parata d'apertura della 24 Ore di Spa l'artista portoghese Pedro Henriques ha pensato a una livrea fatta di sinuose linee nere simili a tentacoli in contrasto con lo sfondo bianco.