Autore:

Marco Congiu

IL SIGNORE DEGLI ANELLI Lamborghini ha diffuso un teaser ufficiale della nuova Aventador SVJ, hypercar destinata a riscrivere il record sulla leggendaria Nurburgring Nordschleife. Ma non è solo questa la notizia: la casa di Sant'Agata Bolognese afferma che la Aventador SVJ avrà anche il miglior rapporto peso/potenza delle auto del Toro.

ASPIRATO Per tradurre questa affermazione in numeri, significa che la Lamborghini Aventador SVJ migliorerà il rapporto peso/potenza di 2,03 kg/CV della Aventador SV. Non ci è ancora dato sapere se ciò sarà possibile grazie a migliorie apportate al V12 aspirato o grazie alla drastica riduzione dei pesi dell'hypercar. Secondo i ben informati, tuttavia, i tecnici Lambo avrebbero lavorato in entrambe le direzioni, portando il V12 aspirato a raggiungere la soglia degli 800 CV e riducendo il peso dell'auto, adesso fermo a quota 1.526 kg.

LA SFIDA La Lamborghini Aventador SV è stata per un breve lasso di tempo l'auto di serie più veloce a girare al Nurgburgring, con il tempo di 6'52''01, battuto poco dopo dalla Porsche 911 GT2 RS capace di fermare il cronometro 5 secondi prima dell'auto italiana. Pare che adesso, la nuova Lamborghini Aventador SVJ, voglia proprio riprendersi lo scettro.