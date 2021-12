Ducati Riding Experience: tutto sui corsi Riding Academy 2022

Le iscrizioni ai corsi di guida Ducati sono aperte. IL DRE – Ducati Riding Experience – è una vera e propria istituzione nel mondo dei corsi di guida moto, sia in pista che su strada. Scopriamo quali sono gli appuntamenti a calendario, le piste, le moto e non ultimo anche i prezzi dei vari corsi.



DATE E PISTE Si parte con 3 tappe di DRE Road e DRE Rookie che si svolgeranno presso l’Autodromo di Modena nei weekend del 7-8 maggio, dell’11-12 giugno e del 24-25 settembre, mentre per il momento sono 2 gli appuntamenti con il DRE Racetrack: il 30-31 maggio sull’asfalto del World Circuit Marco Simoncelli di Misano e il 6-7 settembre presso l’Autodromo del Mugello.

Il DRE Road



I CORSI Il DRE Road è il corso di guida dedicato ai motociclisti che vogliono migliorare il proprio livello di guida, imparando nuove tecniche con il supporto degli istruttori DRE, ma anche per tutti coloro che desiderano testare i numerosi modelli della gamma Ducati e le nuove tecnologie che la Casa di Borgo Panigale introduce anno dopo anno sulle sue moto di serie. Il DRE Rookie, invece, si sviluppa all’interno del DRE Road ed è dedicato esclusivamente ai giovani motociclisti dai 18 ai 24 anni muniti di patente A2 che guidano moto depotenziate. Il corso prevede un programma didattico che prevede l'apprendimento di tecniche a bordo di moto quali il Monster, la SuperSport 950, l’Hypermotard 950 e le ”800” della famiglia Scrambler. Il DRE Racetrack, infine, è il format per coloro che vogliono vivere l’emozione della pista e affinare la loro tecnica tra i cordoli in sella ai modelli della famiglia Panigale. Diverse sono le tipologie del DRE Racetrack: si parte col Warm Up, pensato per i motociclisti alle prime esperienze in circuito, mentre Evo e Master contribuiscono a migliorare abilità di guida e tempo sul giro. In questo format le protagoniste sono Panigale V2 per i corsi Warm Up ed Evo e Panigale V4 S per il corso Master.

Il DRE Racetrack



ONE TO ONE Chiude il cerchio dei corsi DRE la formula One to One, rivolta a chi è alla ricerca di un’esperienza esclusiva sotto ogni punto di vista. Il rapporto diretto con l’istruttore, la postazione individuale nel box e il debrief finale garantiscono un’esperienza da vero professionista per piloti di ogni livello in una giornata da vivere completamente all’insegna della propria passione per la pista. Anche le moto sono esclusive: per la stagione 2022 ci sono la Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary oppure la nuova Panigale V4 ’22, provata recentemente da Danilo a Jerez.



I PREZZI Questi 5 appuntamenti già inseriti in programma rappresentano una prima parte dell’offerta DRE Academy per la stagione 2022. Altre novità sono pronte ad arricchire il panorama delle Ducati Riding Experience nei prossimi mesi, con nuove tappe e nuovi format. Il listino del DRE Ducati attacca con il DRE Rookie, proposto a 250 Euro, mentre per il DRE Road ne servono 550. Il DRE Racetrack attacca con Warm Up ed Evo a 1.250 Euro, mentre per il Master si spendono 1.650 Euro. Infine, per le formule One to One sono necessari rispettivamente 2.500 Euro e 3.500 Euro, a seconda che si scelga la Panigale V2 Bayliss o la nuova V4 S 2022.

