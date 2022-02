Ducati DRE Adventure 2022: impara l'arte del fuoristrada. Date e prezzi

Dopo il DRE Riding Academy 2022, la serie di corsi di guida in pista, Ducati annuncia anche il DRE Adventure 2022. Si tratta dei corsi di fuoristrada, nella splendida cornice toscana del Castello di Nipozzano, in provincia di Firenze. Scopriamo il calendario degli appuntamenti, quali moto vengono utilizzate e i prezzi.

LE DATE Sono 6 gli appuntamenti in programma per il DRE Adventure 2022. Si parte nel mese di maggio con una doppia data –19-20 e 21-22 – e si prosegue con giugno – 23-24 e 25-26 – per concludere il 15-16 e 17-18 settembre con gli ultimi appuntamenti. Un team d'eccezione per gli istruttori, con lo squadrone del DRE Adventure capitanato da Andrea Rossi – vincitore di categoria per 2 anni consecutivi del Transanatolia Rally, Campione Italiano di Motorally e raid TT per le bicilindriche – e al suo fianco campioni e collaudatori ufficiali Ducati. Su richiesta, inoltre, è possibile sfruttare l'enorme esperienza di Andrea Rossi per un corso one to one o con un piccolo gruppo: data, durata e livello del corso sono dunque personalizzabili.

LE MOTO Al DRE Adventure vengono utilizzate le migliori moto da fuoristrada di Borgo Panigale: la Multistrada V4 S, la Scrambler Desert Sled e – non poteva mancare – la nuova DesertX.

I PREZZI Il DRE Adventure 2022 ha un prezzo di 890 Euro che comprende il corso della durata di 2 giorni, l’utilizzo della Multistrada V4 S, DesertX o Scrambler Desert Sled, 2 pranzi e una cena a base di prodotti di prima qualità tipici della tradizione toscana, la visita guidata nelle cantine storiche del castello di Nipozzano, il welcome kit, l'attestato di partecipazione e il servizio fotografico. Per chi volesse è possibile anche noleggiare l'abbigliamento.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/02/2022