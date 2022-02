Ducati World Première 2022: le 3 moto che verranno svelate sono...

Solo pochi giorni fa Ducati ha annunciato 3 nuovi capitoli della World Première 2022. Nessuna anticipazione da parte della Casa di Borgo Panigale ma, come di consueto, si tratterà presumibilmente di nuovi modelli o di aggiornamenti della gamma. Ecco cosa suggeriscono le ultime indiscrezioni...

Panigale V4 SP: la Ducati supersportiva diventa SP2 nel 2022?

VEDI ANCHE

PANIGALE V4 SP2 E V4 R Tra le ultime novità Ducati avrebbe lasciato – secondo quanto si apprende da Motorcycle.com – le sportivissime Panigale V4 SP2 e V4 R 2022. Per entrambe dovrebbe trattarsi di un aggiornamento, con la V4 SP2 che passerebbe dai 214 CV della V4 SP ai 215,5 CV della Panigale V4 2022. La V4 R, la più corsaiola di tutte le sportive Ducati, si comporta ancora molto bene in SBK, ma è ferma al 2020: la Panigale da ''soli'' 998 cc, come da regolamento SBK, potrebbe alzare l'asticella. Panigale V4 SP2 e V4 R potrebbero essere presentate in 1, forse 2 degli episodi della World Première 2022, mentre nell'ultimo episodio...

Ducati V21L: la moto elettrica da corsa c'entra qualcosa con la V20E?

DULCIS IN FUNDO L'ultimo sospettato è il concept V20E – nome depositato al National Highway Traffic Safety Administration, l'ente che si occupa dell'omologazione dei veicoli negli Stati Uniti – che tanto ricorda V21L, sigla che identifica il prototipo della Ducati per la MotoE. Che si tratti dunque del concept della moto elettrica stradale Ducati? Per rispondere a questa domanda dovremo attendere gli episodi 7, 8 e 9. Si comincia il 17 febbraio.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/02/2022