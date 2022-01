Ducati: Multistrada V4, Scrambler e Monster nel 2021 da record

Ancora un anno da ricordare per Ducati, dopo il 2020 anche il 2021 si conferma un anno ricco di soddisfazioni… anzi il migliore in 95 anni di storia e non c’entrano il titolo costruttori MotoGP o i risultati in SBK. La Casa di Borgo Panigale, infatti, ha chiuso l’anno con la cifra record di 59.447 moto immatricolate, il valore più alto mai raggiunto nella sua storia. A trainare Ducati verso questo risultato ci hanno pensato i nuovi mercati ma soprattutto i nuovi modelli, quelli meno legati alle tradizioni del marchio… con buona pace dei tradizionalisti.

CRESCITA IN DOPPIA CIFRA Sorprende la crescita a doppia cifra del mercato statunitense, che con 9.007 unità vendute è quello più attivo, registrando un miglioramento del 32% rispetto alle vendite dell’anno precedente. L’Italia non più al vertice, ma posizionata al secondo posto con 8.707 moto immatricolate, seguita dalla Germania con 6.107 unità e medaglia di legno per il sempre più importante mercato cinese con 4.901 Ducati immatricolate. La Francia riporta 4.352 unità vendute e la Gran Bretagna ha spostato 2.941 unità. Risultati che Francesco Milicia- Vice President Ducati Global Sales – ha spiegato così: “Le vendite sono cresciute a doppia cifra in tutti i principali Paesi, dagli Stati Uniti all'Australia, dove la nuova filiale ha raggiunto il +50 per cento. Questi risultati rappresentano anche il risultato di uno straordinario lavoro volto al miglioramento continuo della rete di vendita globale, sia in termini quantitativi, con 84 nuove concessionarie, sia in termini qualitativi, puntando sulla digitalizzazione dei processi e sull'omnicanalità”.

INNOVAZIONE DI SUCCESSO Il risultato è stato sicuramente frutto della crescita della rete vendita, ma in vetrina ci vanno le moto e quelle che hanno determinato il successo nell’ultimo periodo, guarda caso, sono quelle che hanno cercato di distaccarsi dalle soluzioni tecniche tradizionali o dalla visione tutta “competizione e pista”. La Multistrada V4 (che ha rinunciato al Desmo) è la moto più venduta con 9.957 unità, alle sue spalle le giocose Scrambler 800 con 9.059 immatricolazioni e podio chiuso dal nuovo (e discusso)Monster che ha chiuso con 8.734 esemplari.

NUOVE STRADE Il 2022 si prospetterà ancora più interessante, con tante novità in arrivo, alcune già provate - come la Panigale V4 2022 o la Streetfigher V2 – e altre attesissime come la DesertX che segna il ritorno di Ducati nel modo dell’off-road.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 19/01/2022