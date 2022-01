Ducati Seasonal Check Up: ricambi in sconto e tagliando più economico

L'inverno è il periodo in cui molte moto si fermano per il letargo. Un'occasione in cui prendersi cura della propria 2 ruote, il momento perfetto per un tagliando. Ducati Seasonal Check Up è l'iniziativa per i clienti della casa di Borgo Panigale che prevede uno sconto sui ricambi originali. Scopriamo chi può usufruirne e come funziona.



IL TAGLIANDO Che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria non ha importanza. Dal 10 gennaio fino al 10 marzo 2022 in Italia è attiva la campagna Ducati Seasonal Check Up, che prevede la possibilità, per tutti i possessori di moto Ducati immatricolate dopo il 1° gennaio 2009, di effettuare interventi di manutenzione usufruendo del 20% di promozione sui ricambi originali. L'offerta è valita presso la rete di Concessionarie, Service e Point Ducati aderenti.

Ducati Seasonal Check Up: i ricambi originali scontati del 20%

VEDI ANCHE

I RICAMBI Lo sconto del 20% interessa numerosi ricambi originali Ducati, nello specifico filtro olio, filtro aria, candele, cinghie di distribuzione, olio forcella e olio freni per quel che concerne la manutenzione ordinaria. Pastiglie freno, dischi freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella e serie dischi frizione per la manutenzione straordinaria.

GLI PNEUMATICI Approfittando del check up i clienti Ducati potranno usufruire anche di un controllo dello stato di usura degli pneumatici e farsi consigliare gli pneumatici Pirelli più adatti alla propria moto. Qualora ne fosse sprovvisto il cliente potrà anche avvalersi di un anno di assistenza stradale ACI-Global, per poter viaggiare senza pensieri in Europa in sella alla propria Ducati.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/01/2022