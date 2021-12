Nel nuovo Matrix Resurrection c'è anche una Ducati Scrambler

Uno dei film più promettenti in uscita nelle sale nel periodo natalizio è senza alcun dubbio il quarto capitolo della leggendaria saga di Matrix, dal titolo “Matrix: the resurrection”. Come già capitato in passato, Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie Ann Moss), oltre a scenografiche sequenze d’arti marziali e schivate acrobatiche, si produrranno ancora una volta in emozionanti inseguimenti in moto. Quale poteva essere il marchio se non quello Ducati?

Carrie-Ann Moss in Matrix Reloaded

LA 996 Gli appassionati Ducati e della saga avranno certamente in mente le scene di Matrix reloaded iconiche in cui una Ducati 996 si lanciava in folle inseguimento in autostrada (qui il link al commento di Stoner su quella manovra). Talmente leggendarie che, sull’onda del successo del film, la Casa di Borgo Panigale commercializzò una speciale versione della Ducati 998 Matrix. Il colore scelto non era né il giallo, né il rosso tipico di Ducati, bensì un verde che fu al centro di una estenuante trattativa tra l’allora amministratore delegato Ducati, Federico Minoli, e la direzione della Warner Bros per concedere l’utilizzo del bolide italiano nella pellicola dipinta di quell’inusuale colore.

LA SCRAMBLER 1100 DEL FILM Nella nuova pellicola le linee sportive della 996 verranno sostituite con quelle più “classiche” della nuova Ducati Scrambler 1100 Pro. Come si può notare dalla foto qui sopra, la moto ha subito delle modifiche tecniche per prendere parte alle riprese. Il mozzo ruota anteriore è sprovvisto dell’impianto frenante ed è direttamente ancorato ad un supporto che collega la Scrambler al veicolo utilizzato dalla troupe. E non è finita, il terminale di scarico è stato accorciato per non intralciare Keanu Reeves nei movimenti. Non ci resta che attendere il 1 gennaio 2022 per vedere le avventure di Neo sul grande schermo, l’uscita negli USA è prevista per il 21 dicembre 2021.