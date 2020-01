SETTIMA ARTE Non ci sono dubbi sul fatto che Lewis Hamilton sappia come trascorrere il tempo quando è lontano dai circuiti. In particolare, la sosta invernale gli permette ogni anno di dedicarsi a un nuovo hobby. Se nel 2019 il britannico aveva dimostrato di avere talento anche nel surf, quest'inverno è il cinema la nuova passione del sei volte campione del mondo. Uno sbocco quasi naturale verrebbe da dire, per un ragazzo perfettamente a suo agio nel mondo della mondanità, come ben dimostrato nelle precedenti esperienze tra moda e musica.

APPELLO A KEANU REEVES È stato lo stesso Hamilton, sempre molto attivo sui social, a mostrare il suo nuovo progetto. Il pilota della Mercedes su Instagram ha pubblicato due video che lo ritraggono impegnato in un poligono, aggiungendo: ''Sono entusiasta di mostrarvi qualcosa su cui ho iniziato a lavorare. Ho sempre amato i film d'azione e ho sognato di essere un giorno in uno di questi. Qui è dove Keanu Reeves si allena per i suoi film di John Wick, quindi sono venuto qui per iniziare la formazione per il mio primo ruolo cinematografico. Questo è solo il primo giorno, sono state un paio di ore super divertenti in un ambiente professionale e sicuro. Keanu, fammi una chiamata, sono pronto!''.

AVVERTIMENTO AI RIVALI? Non è chiaro se Hamilton abbia scherzato o sia intenzionato seriamente di fare il suo esordio nel mondo del cinema, ma sicuramente ha mostrato un'ottima mira. Forse è solo un modo per incutere timore ai suoi avversari in vista della prossima stagione? Sulla pagina Facebook dei nostri Top & Flop abbiamo reinterpretato il video così:

RESTA L'ANIMO ECOLOGISTA Nelle scorse settimane, il pilota della Mercedes era salito alla ribalta per una lodevole iniziativa: fedele al suo impegno nelle campagne a favore dell'ambiente, ha annunciato infatti una donazione di 500.000 dollari a favore dell'Australia, ferita da un'impressionante sequenza di incendi.