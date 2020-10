KEANU TUTTOFARE Sapevate che Keanu Reeves, oltre a essere la persona migliore dell’universo, un popolare attore e il protagonista del videogioco Cyberpunk 2077, è anche il co-fondatore di una casa che produce motociclette?

CUSTOM L’azienda si chiama Arch Motorcycle, è stata co-fondata da Reeves insieme al suo socio d’affari e amico Gard Hollinger, e produce custom potentissime e cucite su misura in base ai desideri del cliente. L’ultimo prototipo di Arch è stato utilizzato dagli sviluppatori di Cyberpunk 2077 (in cui lo stesso Reeves interpreta uno dei personaggi principali, il ribelle Johnny Silverhand) per realizzare una delle moto che è possibile guidare a Night City.

ANCHE IL SOUND Non è tutto: Arch Motorcycle ha registrato, in pista e in studio, il sound di alcune delle sue due ruote, che è stato poi utilizzato dagli sviluppatori per le motociclette presenti nel gioco. Nei giorni scorsi è stata annunciata una collaborazione con Porsche, che ha realizzato - virtualmente e dal vero - una 911 Turbo del 1977 guidata proprio dall’alter ego virtuale di Keanu Reeves.

MOTO CHE PASSIONE Keanu Reeves ha scoperto la passione per le motociclette fin da piccolo, quando a Toronto visitava i club di motociclisti che si radunavano nella sua città. Ha però imparato ad andare in moto solo più tardi, quando la sua carriera di attore aveva ormai preso il via. La sua “prima volta” è stata in sella a un enduro, in Germania, prestatagli da una donna che lavorava sul set. Reeves è salito in sella a una moto in My Own Private Idaho del 1991, nell’action Chain Reaction del 1996, e John Wick: Chapter 3.

ANCHE IN MATRIX La sua prima moto è stata una Norton Commando 850 Mk2A del 1973. All’interno della sua ormai importante collezione c’è la Ducati 998 del 2003 con colorazione verde, la stessa usata in The Matrix Reloaded.

QUANDO ESCE Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Il gioco girerà anche su Xbox Series X e PlayStation 5, in uscita proprio negli stessi giorni, ma l’aggiornamento che sfrutta tutta la potenza delle console di nuova generazione arriverà solo più avanti.