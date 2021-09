Moto imitazioni

Oggi vi presentiamo l'ennesimo caso di moto imitazione. Stavolta vittima è la Yamaha R6, copiata spudoratamente non solo nell'estetica, ma anche nel nome: la sua clone cinese, infatti, è la Huaying R6.

CALA IL SIPARIO... Mentre da noi la Yamaha R6 è uscita di scena come versione stradale, lasciando spazio alla solo-pista R6 Race, in Cina è spuntata una versione omologata della supersportiva 600. Come sempre accade in questi casi le somiglianze sono solo a livello estetico – in questo caso anche nel nome – e la sostanza è di tutt'altra pasta: il 4 cilindri in linea da 599 cc della Yamaha, infatti, è un lontano ricordo: qui c'è un bicilindrico di 500 cc e 37 CV. La Huaying R6, non a caso, costa qualcosa come 3.000 euro.

