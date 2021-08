La Deus Ténéré è l'ultima creazione su base Yamaha Ténéré 700 di Deus Ex Machina. In questa configurazione l'enduro stradale di Iwata assume l'aspetto di una moto della Parigi-Dakar ma con quel tocco di modernità che non guasta. Scopriamola nel video.

COME È FATTA La moto è stata presentata durante l'edizione dello Swank Rally al Wheels & Waves a Magescq (FR). La Ténéré 700 è equipaggiata con un kit rally che include protezioni al radiatore, guida catena e relativa protezione, paramotore, porta attrezzi Yamaha e paramani Acerbis. Anche le sospensioni sono state modificate come se la Deus Ténéré dovesse prendere parte a un rally: la forcella vanta cartucce Andreani con un'escursione aumentata di 30 mm, mentre al posteriore c'è un mono ammortizzatore Ohlins. Non potevano mancare, naturalmente, roadbook e due road trip.

IL KIT Faro, copertura serbatoio e il pezzo unico che incorpora sella, parafango posteriore e fiancatine sono il frutto di un lavoro congiunto con lo Studio Camal per industrializzare il design attraverso la stampa 3D. Il risultato è un corpo completo in fibra che può diventare un kit su richiesta. Lo scarico è stato sostituito con un SC Project su misura in titanio: è sensibilmente più leggero dell’originale e vanta un piacevole sound racing. Gli pneumatici, infine, sono i Metzeler Karoo Extreme.