Nuova vita alla Suzuki SV650. Circola voce che la Casa di Hamamatsu sia al lavoro su una versione RR – forse R, o S – vale a dire un modello derivato dalla naked ma dotato di carenature. Un'ottima occasione per rilanciare la vecchia gloria in un segmento in piena crescita, quello delle sportive medie, come Aprilia RS 660 e Yamaha R7.

LA STORIA Una Suzuki SV650 S una volta c'era. Si trattava per l'appunto della versione sportiva della naked bicilindrica, dotata di una semi-carenatura e un cupolino. Negli Stati Uniti, poi, la SV650 con carene è protagonista, nel Campionato MotoAmerica, della Twins Cup, dove Aprilia ha recentemente fatto il suo ingresso, vincente, con la RS 660. Insomma, la SV650 carenata non sarebbe proprio una novità, piuttosto un – quasi – gradito ritorno.

RUMOR Le immagini che circolano in rete sono o delle SV650 che gareggiano nel MotoAmerica (foto sotto) o – come nel caso della foto di apertura del nostro articolo – rendering. In entrambi i casi, tuttavia, l'estetica della media Suzuki è tutt'altro che spiacevole. Nel caso della realizzazione ad opera di Oberdan Bezzi, da lui nominata GSX 660 RR, ci vede una certa somiglianza con la GSX-RR MotoGP.

PUNTO FORTE La SV650 si è sempre difesa col passare degli anni – vedasi la nostra comparativa delle naked entry level – soprattutto grazie all'ottimo bicilindrico a V da 645 cc: per lui 73,4 CV a 8.500 giri/min e 64 Nm a 6.800 giri. Valori indubbiamente non eccezionali, soprattutto in fatto di potenza, a maggior motivo se paragonati con quelli dell'Aprilia RS 660 – 100 CV e 67 Nm – ma coadiuvati da un bel sound grintoso e da una ciclistica solida. Se rimaniamo in terra nipponica, però, la nuova Yamaha R7 avrebbe di che preoccuparsi: per la media di Iwata sono 73,4 CV a 9.000 giri/min e 67 Nm a 6.500 giri/min. Esattamente la stessa potenza e solo un filo di coppia in più. Perché la Suzuki non dovrebbe buttarsi nella mischia?