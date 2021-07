La scorsa settimana vi avevamo anticipato la nostra partecipazione alla prima edizione del V-Strom Day. Il raduno Suzuki è stato una splendida occasione per tornare ad incrociare la strada – ma soprattutto gli sguardi – con altri appassionati, condividere la passione per le 2 ruote e vedere posti bellissimi. Un tour da Robassomero (TO), sede di Suzuki Italia, fino a Sestriere e la Valle Argentera. Non perdetevi – in fondo alla pagina – la gallery con le immagini.

LA MOTO La fedele compagna del nostro tour è stata la Suzuki V-Strom 1050 XT, una moto che già abbiamo provato su strada in altre occasioni, ma che non finisce mai di stupirci. Un'ottima compagna di viaggio, concreta, capace di rendere un lungo viaggio meno affaticante, grazie a comfort e protezione aerodinamica ottimi, ma anche di divertire nel misto, grazie a una ciclistica sincera che la rende stabile e discretamente agile, nonostante gli oltre 250 kg di peso.

IL PERCORSO Dalla sede Suzuki di Robassomero (TO) siamo partiti in direzione Sestriere. Un breve pit stop a Cumiana, per poi proseguire in direzione di Fenestrelle e dell'omonimo Forte. Si tratta di una ex costruzione militare – la più grande d'Europa – che risale al 1700 e si inerpica per oltre 3 km sul crinale della montagna. Una costruzione imponente, di rara bellezza, che vi consigliamo di visitare – qui sul sito del Forte Fenestrelle tutte le info – dato che è aperta quasi tutto l'anno.

DEGNA CONCLUSIONE Tappa finale il Sestriere e la Valle Argentera, una splendida cornice nella natura incontaminata. Non solo asfalto dunque, ma una lingua di alcuni km in sterrato – alla portata di tutti – che attraversa la vallata. Niente paura, però, ci vuole ben altro per sorprendere l'enduro stradale Suzuki! Il V-Strom Day 2021 si conclude qui: un bel modo di assaporare la normalità, fatta di persone, passione e naturalmente moto. Proprio quello che ci voleva.