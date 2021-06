L'Euro 5 è stato il pretesto ideale di tantissime case per rinnovare da cima a fondo la propria gamma di prodotti. In Suzuki, un anno così ricco di novità non si vedeva da tempo: abbiamo accolto la nuova Hayabusa, l'iconico Burgman 400, la maxi naked GSX-S1000 e la depotenziabile GSX-S950. Ma per la Casa di Hamamatsu, le novità non sono ancora finite...





Entro la fine del 2021 Suzuki è pronta a togliere i veli a nuovi modelli. Quando? Difficile dirlo, anche se la conferma di Eicma 2021 può far pensare che la kermesse milanese possa essere l'occasione giusta per vedere nuovi modelli. Tra quelli in programma c'è la versione più turistica della GSX-S1000 rinnovata all'Euro5 e provata recentemente. La conferma arriva direttamente dalla filiale italiana, che però è restìa nel dare maggiori informazioni... se non quella relativa al nome. La GSX-S1000F che conosciamo potrebbe cambiare nome in GSX-S1000T, a sottolinearne l'attitudine turistica. Le sovrastrutture anteriori saranno rinnovate per offrire una maggior protezione aerodinamica, così come la zona posteriore che ospiterà una coppia di valigie laterali.