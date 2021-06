MAXI PER TUTTI La nuova GSX-S 1000 di Suzuki segna il ritorno della Casa di Hamamatsu con un prodotto fresco nel segmento delle maxi naked, sulla sua base nasce la nuova – e inedita – GSX-S950, una naked maxi naked, ma solo nell’aspetto, indirizzata ad un pubblico giovane. Come per la sorellona ci sono rinnovate linee affilate, motore euro 5 e ciclistica di livello. Ma procediamo con ordine e scopriamola nei dettagli.

Look

Motore

Dotazione elettronica

Ciclistica

Scheda tecnica

Le linee della GSX-S950 si rifanno, ovviamente, a quelle della sorella maggiore: tratti spigolosi e affilati, faro a LED (non le frecce) e un nuovo serbatoio da 19 litri da cui parte un “raccordo” verso la zona frontale e dei fianchetti che nascondono delle piccole appendici aerodinamiche. Nella zona posteriore invece, sebbene cambiano le sovrastrutture, rimane un certo family feeling con la generazione precedente di GSX-S. Due le colorazioni disponibili, blu o nero. Tutte le varianti sono accomunate dalla presenza di dettagli con una finitura forged carbon look a motivo testurizzato, che dà un tocco grintoso. Non manca nemmeno la possibilità di accessoriarla grazie a 29 accessori originali presenti a catalogo: da leve in alluminio anodizzato fino ai tamponi per proteggere la moto in caso di caduta.



Il motore quattro cilindri in linea da 999 cm3 che equipaggia la GSX-S950 deriva da quello della mitica GSX-R K5 ma, come fatto anche da Kawasaki con la Z900, si modifica per avvicinare anche meno esperti: cilindrata piena, ma potenza calmierata a 95 CV a 7.800 giri/min, perfetta per poter essere depotenziata fino ai 48 CV previsti dalla legge e poter essere guidata anche con patente A2. Diminuisce anche la coppia, che passa da 106 a 92 Nm a 6.500 giri/min, dato che promette un elevato piacere di guida. Il reparto trasmissione adotta l’evoluto Suzuki Clutch Assist System (SCAS) che aggiunge una funzione di assistenza alla frizione antisaltellamento. In questo modo la leva risulta più leggera da azionare e riduce l’affaticamento della mano in ambito urbano.

A comandare le operazioni c’è un comando del gas di tipo ride by wire, mentre a garantire la sicurezza di chi guida c’è il controllo di trazione regolabile su tre livelli o disinseribile. Completano il quadro alcuni sistemi Suzuki che facilitano la vita a chi è alle prime armi come il Sistema “Partifacile” - Low RPM Assist, che fa salire in modo discreto il numero di giri quando viene rilasciata la leva della frizione nelle partenze da fermo o quando ci si sposta ad andatura ridotta, o l’accensione con un solo pulsante senza tirare la frizione.

Così come il motore, anche la ciclistica ha radici lontane nel mondo racing. Il telaio a doppia trave in alluminio associa elevata rigidezza e peso contenuto, collegando direttamente il cannotto di sterzo e il perno del forcellone di derivazione GSX-R1000. Tramite un leveraggio agisce su un ammortizzatore con precarico molla e freno idraulico in estensione regolabili. Il reparto sospensioni si completa con una forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, priva però di regolazioni. I cerchi da 17 pollici sono calzati da pneumatici Dunlop Roadsport 2, mentre l’impianto frenante sfrutta pinze anteriori Tokico monoblocco ad attacco radiale con quattro pistoncini che agiscono su dischi flottanti da 310 mm.

Scheda tecnica