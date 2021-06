Dopo aver portato il Team Yoshimura-SERT-Motul alla vittoria della 24 Ore di Le Mans 2021, Sylvain Guintoli ritorna in Gran Bretagna (dove attualmente risiede) per fare un avventuroso viaggio in Galles. Ovviamente niente GSX-R1000R da Endurance o GSX-RR della MotoGP, ma una comoda e versatile Suzuki V-Strom 1050XT.

Tutto nasce da un'idea di Sylvain maturata durante il lockdown, in cui si sentiva ''annoiato del fatto di non poter fare cose normali, come andare in moto o cimentarsi in qualche avventura''. Ecco quindi la voglia di pianificare un bel viaggio non appena finito il lockdown. Destinazione di questo percorso: Snowdonia, nel nord del Galles. Una zona tanto apprezzata da Guintoli per girare in bici o in mountain bike. Lo scenario è decisamente affascinante: ''decisamente meglio del Midland, dove vivo io'' ha detto Sylvain. Ecco quindi che lui e Dan Evans, ciclista professionista, hanno preso due V-Strom 1050XT, riempito il tris di valigie percorrendo qualsiasi strada asfaltata o sterrata incontrassero.





CONSIGLI PER UN VIAGGIO IN GALLES ''Il Galles è un'immensa rete di strade di campagna e sterrate praticabili anche in moto. Fortunatamente Dan, che è del posto, è stata un'ottima guida. Ma se non avete con voi una guida esperta, ci sono tantissime associazioni ( ''Green Laning Associations'') che possono consigliarvi i percorsi migliori''.

Se volete evadere dalla routine ma siete troppo pigri per mettervi in sella... allora godetevi il viaggio di Sylvain Guintoli! Mettetevi comodi e gustatevi il video che trovate qui sopra.