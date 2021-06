Il 4 luglio si terrà il V-Strom Day 2021, la prima edizione di questo evento dedicato ai possessori delle Enduro Tourer Suzuki. Partenza da Robassomero (TO), sede italiana della Casa di Hamamatsu, in direzione Sestriere. Scopriamo tutto su questo spettacolare tour tra asfalto e sterrato.

COSA SERVE Naturalmente una V-Strom: che si tratti della piccola 250, della 650, della 1000 o della nuova 1050, non fa differenza. Nessuna limitazione neanche relativamente all'anno del modello e non servono pneumatici tassellati né esperienza in fuoristrada. Fondamentale, invece, essere in buona salute, indossare l'abbigliamento tecnico e la mascherina. L'evento è aperto anche a eventuali passeggeri.

IL PROGRAMMA Il raduno partirà dalla sede di Suzuki Italia a Robassomero (TO) per dirigersi verso i laghi di Avigliana, dove ci sarà un ristoro a metà mattina. Si prosegue sul percorso Roletto - Villar Perosa per poi pranzare a Fenestrelle. Si riparte passando da Usseaux, il Borgo più Bello d'Italia, dal Colle di Sestriere per poi fermarsi in Valle Argentera, dove si terrà un ristoro in agriturismo. Tempo, infine, per i saluti finali e la foto di gruppo.

COME ISCRIVERSI C'è tempo fino al 28 giugno per iscriversi sul sito Suzuki – cliccate qui – alla sezione V-Strom Day. Sarà sufficiente cliccare sul pulsante Iscriviti e compilare il form di registrazione. Il numero di partecipanti è limitato a 50 per poter consentire alle guide di gestire al meglio tutti i gruppi.

IL PREZZO Partecipare al V-Strom Day 2021 ha un costo di 70 euro per il pilota e di 30 euro per l'eventuale passeggero. Nelle quote sono compresi il light lunch, i due coffee break, il kit di partecipazione comprensivo di adesivi, sacca, t-shirt e braccialetto, l'assicurazione infortuni e l'attestato di partecipazione.