AUTO E NON SOLO... Suzuki si presenta al gran completo al MIMO 2021 (qui il nostro speciale) portando un'ampia selezione di modelli prelevati direttamente dalla produzione auto/moto/fuoribordo. I giapponesi mostrano al pubblico la Swift Sport Hybrid con un'autonomia da record di 95 km a zero emissioni. Ma non solo, poiché le strade intorno a Piazza del Duomo a Milano sono occupate anche da motociclette e fuoribordo a dimostrazione dell'ecletticità del marchio giapponese. Oltre alle auto, compreso il SUV Across e un concept molto futuristico, in pedana troviamo anche la MotoGP GSX-RR campione del mondo 2020 con Joan Mir e il fuoribordo DF 350 con eliche controrotanti. Delle novità Suzuki, parliamo con Massimo Nalli, Presidente Suzuki Italia. Guarda la nostra simpatica video intervista live.