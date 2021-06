Ducati ha scelto il MIMO 2021 – qui tutte le info sulla manifestazione – per presentare in anteprima mondiale il nuovo Diavel 1260 S in versione Black and Steel. In attesa di poter vedere esposta dal 10 al 13 giugno la nuova versione, scopriamo tutto sulla nuova muscle cruiser di Borgo Panigale nel video.

NUOVA VERSIONE Dopo la Diavel 1260 Lamborghini presentata lo scorso novembre, oggi tocca alla versione Black and Steel, che si ispira al concept del Diavel Materico presentato nel 2019 in occasione dell’evento Beautiful Boldness/Visionary Design, durante la Milano Design Week e successivamente esposto al MOARD – Motorcycle Art & Design – salone dedicato al design delle due ruote. La livrea del Diavel 1260 S Black and Steel si caratterizza per la scelta di una grafica che accosta il grigio lucido e il nero opaco come colori principali, a cui si aggiungono tocchi sportivi in giallo, su telaio e parte inferiore della coda, inserto nella sella dedicata e altri dettagli della moto.

IN ANTEPRIMA AL MIMO Dal 10 al 13 giugno il nuovo Diavel 1260 S Black and Steel sarà esposto in anteprima mondiale a MIMO Motor Show 2021. Gli appassionati potranno ammirarla inserita nella prestigiosa cornice di Piazza Duomo a Milano e assistere alla parata di presentazione della moto, alla quale parteciperà il Direttore del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi.

LA MOTO Diavel 1260 si caratterizza per il motore Testastretta DVT da 1262 cc capace di 162 CV a 9.500 giri e la ciclistica che, nonostante l'incredibile pneumatico posteriore da 240 mm, garantisce tanta maneggevolezza e angoli di piega sorprendenti per il genere di moto. Il Diavel 1260 S Black and Steel, che sarà disponibile nei concessionari da luglio, si aggiunge alla versione S in colorazione Thrilling Black & Dark Stealth con telaio rosso e ruote nere, mentre la versione è disponibile nella colorazione Dark Stealth con telaio nero e ruote nere.