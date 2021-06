PRESENZA MASSICCIA Al MIMO Motor Show 2021, aperto dal 10 al 13 giugno, sarà presente anche la casa giapponese in ben tre aree espositive diverse nel cuore di Milano, ciascuno dedicato alle sue tre anime: Auto, Moto e Marine. Lo spazio più grande è in Corso Vittorio Emanuele, nella galleria accanto al Duomo, dove gli amanti delle due ruote potranno trovare una splendida Suzuki GSX-S1000 (che abbiamo anche provato), accanto alla MotoGP Suzuki GSX-RR di Joan Mir e alla SWIFT Sport Hybrid World Champion Edition, con una livrea che celebra il trionfo iridato nella MotoGP 2020 del pilota spagnolo. Per finire, a completare lo stand ci sarà il fuoribordo DF350A cut-engine, il più potente ed efficiente mai prodotto da Suzuki.

GIOIELLO CONCETTUALE Nella Galleria del Corso sarà invece esposta la bellissima concept car Suzuki Misano, che vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, risultato del lavoro di tesi di ventiquattro studenti del Master in Transportation Design di IED Torino. Per finire, lungo il perimetro di Piazza Duomo, nel tratto che porta verso Piazza Fontana, si trova la pedana espositiva dedicata a Suzuki Across plug-in, la nuova ammiraglia (basata su Toyota Rav4) con batterie in grado di assicurare ben 98 km di autonomia in elettrico.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI Suzuki parteciperà inoltre alla Premiere Parade, la sfilata istituzionale che si terrà nel pomeriggio di giovedì 10 in Piazza del Duomo, con la pimpante Swift Sport Hybrid R1 guidata dal pilota del Trofeo Monomarca Suzuki Rally Cup Simone Goldoni. Accanto a lui, in veste di navigatore d’eccezione, il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli. Alla parata parteciperà anche Marco Lucchinelli, Campione del Mondo della Classe 500 nel 1981 proprio su Suzuki, in sella alla GSX-S1000.

ANCHE TEST DRIVE Oltre alle aree espositive di cui sopra, sarà possibile recarsi in Piazza Castello dove prenotare un test drive dei modelli elettrificati di Suzuki: Ignis, Vitara, Swace e Across.