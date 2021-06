LA GAMMA MAZDA Insieme agli altri brand e alle altre case automobilistiche, Mazda sarà presente al Milano Monza Motor Show 2021 con diverse opportunità per appassionati e curiosi, a cominciare dalla piccola elettrica MX-30 esposta in piazza Duomo (la nostra prova su strada). Nell’area dedicata ai test drive davanti al Castello Sforzesco, invece, sarà presente tutta la gamma di vetture ibride della casa di Hiroshima: Mazda2, Mazda3 e CX-30.

ANCHE IL TEST DRIVE Il QR code presente accanto alle vetture, nelle postazioni allestite per osservare le auto, rimanda a una pagina dedicata all’interno della web app di MIMO, dalla quale i visitatori potranno trovare tutte le informazioni sui diversi modelli, foto e video gallery, il configuratore e una form per poter richiedere un preventivo ed eventualmente prenotare un test drive nella propria città.

MIMO BONUS Per festeggiare degnamente l’apertura della prima manifestazione dal vivo dedicata al mondo delle automobili, Mazda ha lanciato una promozione esclusiva chiamata MIMO Bonus, disponibile su tutta la gamma, valida dall’8 al 14 giugno per l’acquisto di una qualunque vettura tramite il finanziamento Mazda Advantage, e si somma a eventuali altre promozioni già in corso. Il MIMO Bonus comprende il pacchetto di servizi Mazda Best5, che estende la copertura guasti per 5 anni e 200.000 km, e il pacchetto di manutenzione “ServicePlus Essence” che comprende i primi cinque tagliandi di manutenzione programmata. Un’ottima occasione: il bonus copre tutti i costi di manodopera e dei materiali per guasti e manutenzione ordinaria per cinque anni.