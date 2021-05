SI RIPARTE Con l’Italia che si prepara a tornare zona bianca, e molte regioni già potrebbero diventarlo già nei prossimi giorni, fervono anche i preparativi del Milano Monza Motor Show 2021, dopo il rinvio dell’edizione dello scorso anno. Per il mondo dell’automobile è la prima manifestazione dal vivo, almeno qui in Italia, dopo la lunghissima pausa dovuta alla pandemia.

COME SI SVOLGE Oltre il grande valore simbolico di ripartenza (di un sacco di cose, non solo degli eventi dal vivo), MIMO 2021 vuol essere innanzitutto un inno alla mobilità, di oggi e di domani. La manifestazione sarà una vera e propria passeggiata all’aperto nel centro di Milano, dal Castello Sforzesco a piazza San Babila, passando per via Dante, piazzale Cordusio, piazza della Scala, piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele.

TANTE STORIE DIVERSE Le pedane degli espositori saranno democraticamente tutte uguali tra loro, ma ciascuna avrà una storia diversa da raccontare: saranno infatti presenti nuovi modelli in anteprima mondiale, auto che simboleggiano il futuro elettrico così come immaginato dai costruttori, brand che si affacciano per la prima volta sul mercato europeo, e tutta la micro-mobilità elettrica.

GLI ESPOSITORI Eccoli, in rigoroso ordine alfabetico:

Alfa Romeo

Aprilia

Aston Martin

AUDI

Automobili Lamborghini

Bentley

BMW

BMW Motorrad

Bugatti

Cadillac

Citroën

Corvette

Cupra

Dallara

DR

DS

Ducati

Enel X

EVO

Ferrari

Fiat

Ford

Garage Italia

Harley Davidson

Helbiz

Hyundai

Honda

Jaguar

Jeep

Kawasaki

KIA

Lancia

Land Rover

Lexus

MAK Wheels

Maserati

Mazda

McLaren

MG

Militem

MINI

Mitsubishi

Mole Automobiles

Moto Guzzi

MV Agusta

Opel

Pagani

Pambuffetti

Peugeot

Pirelli

Porsche

Renault

SEAT

SEAT MÓ

Škoda

Suzuki

Tazzari EV

Toyota

Volkswagen

Zero Motorcycles

ANCHE ONLINE L’intera manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, grazie anche ai QR code posti su ogni pedana, che permetteranno ai visitatori di accedere alla pagina riservata a ogni modello, con schede tecniche, immagini, video e link al sito ufficiale, al configuratore e alle pagine dedicate per richiedere una prova su strada. Tutti questi materiali saranno accessibili anche da casa, tramite il sito ufficiale e i canali social dell’evento, da cui verranno trasmesse tutte le dirette.

E MONZA? La capitale lombarda del motorsport ospiterà la parte più “dinamica” dell’evento. Si comincia venerdì 11 giugno con la Journalist Parade, sfilata dei giornalisti di settore che, a bordo delle novità delle case automobilistiche e motociclistiche, partirà da Milano, passando per il centro di Monza per arrivare al circuito dell’Autodromo. Alle 19 dello stesso giorno sarà il turno di supercar e hypercar, che riempiranno box e paddock per la Supercar Night Parade, e sfileranno insieme sul circuito di Formula 1. La giornata di domenica sarà invece dedicata a sfilate e attività in pista per collezionisti e club, protagonisti di un festival di auto classiche organizzato da ACI Storico.