VIA ALLE VENDITE Del suo arrivo vi avevamo avvertiti lo scorso ottobre ed ecco che, puntuale all'appuntamento, arriva in Italia il nuovo Mitsubishi Eclipse Cross 2021 PHEV, versione plug-in hybrid del rinnovato crossover giapponese, che va ad affiancarsi alla versione con il tradizionale 4 cilindri a benzina da 1,5 litri. Eclipse Cross PHEV adotta invece un sistema ibrido ricaricabile derivato da quello dell’Outlander PHEV (qui la video prova), con un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,4 litri accoppiato a due motori elettrici: uno all'anteriore e l'altro al posteriore a dare una trazione integrale elettrica.

AUTONOMIA E TRAZIONE La batteria da 13,8 kW fornisce un’autonomia di 55 km nella guida puramente elettrica in città, ma permette anche di raggiungere una velocità massima di 135 km/h per affrontare il commuting quotidiano con il minimo consumo di benzina. Il controllo della trazione S-AWC (Super-All Wheel Control di Mitsubishi Motors) Eclipse Cross PHEV ha poi una funzione torque vectoring che esalta la dinamica di guida e la stabilità in funzione del fondo stradale.

LE NOVITÀ 2021 Rinnovato rispetto all'Eclipse Cross precedente con un frontale ridisegnato e nuove luci, il nuovo Eclipse Cross 2021 abbandona il doppio lunotto posteriore per un lunotto unico e la dotazione si arricchisce del display per l'infotainment da 8 pollici SDA (Smartphone Link Display Audio), compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

PREZZO E VERSIONI Eclipse Cross PHEV è disponibile in 8 colori - tra cui spiccano Red Diamond e White Diamond che vedete nella foto sotto - e in 3 allestimenti: Intense SDA, Instyle SDA e Diamond SDA. Il prezzo per la versione d'attacco Intense SDA è di 29.900 euro grazie agli incentivi statali - quindi fino a esaurimento fondi - e con finanziamento EcoShock (tutte le promozioni del mese nel nostro articolo). Ai primi clienti che acquisteranno Eclipse Cross PHEV entro il 30 giugno verrà offerto, compreso nel prezzo, un cavo di ricarica Tipo2 Mennekes, per la ricarica dalle colonnine pubbliche.

ALTRI DUE MODELLI DIETRO L'ANGOLO “Al lancio di Eclipse Cross PHEV seguiranno, come comunicato recentemente da Mitsubishi Motors, due nuovi modelli entro il 2023, che rappresentano l’inizio di una nuova fase all’interno della strategia dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi per la presenza del nostro brand in Europa”, preannuncia Giuseppe Lovascio, Chief Strategy Officer Gruppo Koelliker e Direttore Generale Mitsubishi Motors Automobili Italia. Stay tuned!