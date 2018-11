Autore:

Emanuele Colombo

COME CAMBIA Erede del più venduto veicolo ibrido plug-in al mondo, ecco la nuova Mitsubishi Outlander PHEV (sigla di Plug-In Hybrid Electric Vehicle appunto) in edizione 2019. Che cosa cambia? Molto più di quanto non sembri a prima vista. Infatti sotto forme molto simili a quelle della Mitsubishi Outlander PHEV 2018 si cela un motore termico tutto nuovo, che stabilisce nuovi equilibri all'interno del sistema ibrido, a vantaggio di emissioni e consumi ancora più contenuti. Ma andiamo con ordine.

HA PIÙ CAVALLI Se gli aggiornamenti a calandra, fari e cerchi si notano poco, è sotto al cofano che si concentrano cambiamenti più radicali. Il vecchio motore a benzina da 2 litri e 121 CV ha lasciato il posto a una nuova unità da 2,4 litri e 135 CV, che per di più funziona a ciclo Atkinson (nella variante Miller, che sfrutta un particolare timing delle valvole invece di un imbiellaggio apposito). Anche la parte eletrica è stata potenziata, con un motore da 95 CV invece di 82 CV installato al posteriore. Invariato il motore elettrico montato sull'asse anteriore.

QUANTO FA A BATTERIE Risultato: la potenza di sistema raggiunge ora i 200 CV: la velocità massima rimane di 170 km/h, ma l'accelerazione da 0 a 100 km/h passa da 10,8 a 10,5 secondi. Aumenta anche la capacità del pacco batterie, che passa da 12 kWh a 13,8 kWh, per un'autonomia in modalità puramente elettrica di 45 chilometri e una velocità massima di 135 km/h a emissioni zero. Rapidi i tempi di ricarica, che vanno da 25 minuti per recuperare l'80 per cento della carica da una presa ad alta potenza, a 5 ore per una ricarica completa da una presa a muro a 220 V.

I VANTAGGI PRATICI Tecnica a parte, le caratteristiche di consumi ed emissioni misurate secondo le nuove norme WLTP garantiscono alla nuova Mitsubishi Outlander numerose agevolazioni, tra cui l'ingresso in molte ZTL tra cui l’area C di Milano e le esenzioni del bollo da 3 a 5 anni in varie regioni italiane.

USA POCO IL TERMICO La strategia d'uso dei motori elettrici e di quello a benzina non è cambiata. La scelta di Mitsubishi prevede sempre di impegnare quest'ultimo solo nelle accelerazioni più decise e oltre i 130 km/h, lasciandogli invece il ruolo di range extender nelle altre condizioni. Sono i due motori elettrici a occuparsi, nella maggior parte delle situazioni, di spingere l'auto e di recuperare energia in decelerazione, agendo come generatori per le batterie.

RECUPERO REGOLABILE Quest'azione di rigenerazione, a cui si accompagna un effetto di freno motore, può essere regolata su 5 livelli dall'abitacolo: attraverso due palette poste dietro al volante che, a non saperlo, sembrerebbero proprio quelle di un cambio sequenziale (che la Outlander PHEV non ha).

COME FUNZIONA IL 4X4 Malgrado il look più da monovolume che da SUV, la Mitshubishi Outlander PHEV ha la trazione integrale e un selettore tra i sedili anteriori permette di selezionarne il funzionamento. Oltre alla regolazione automatica, capace di distribuire la potenza secondo le circostanze fino al 100% su un singolo asse, si può scegliere la modalità Snow che agevola le partenze sulla neve, oppure un'opzione per bloccare la ripartizione della coppia 50:50 tra anteriore e posteriore, che imita il blocco di un eventuale differenziale centrale.

LO SPAZIO A BORDO Perché dico “imita”? Perché al posteriore agisce solo il motore elettrico e non c'è un albero di trasmissione a portare la potenza da una parte all'altra dell'auto: a tutto vantaggio dell'abitabilità. Non a caso l'abitacolo è davvero spazioso e adatto ad accogliere senza problemi 5 passeggeri: in linea con quanto ci si aspetta da un crossover lungo 4,69 metri, largo 1,80 metri e alto 1,71 metri, del resto. Meno entusiasmante è il bagagliaio il cui volume è parzialmente ridotto dalla presenza del motore elettrico posteriore.

BAGAGLIAIO MODULARE La capacità, comunque, rimane generosa e va da 453 litri a 1.584 litri. Interessante la possibilità di reclinare gli schienali posteriori per ottenere un piano di carico perfettamente livellato. Va detto però che prima dell'operazione bisogna ribaltare in avanti i piani di seduta del divanetto e rimettere questi ultimi al loro posto è un'operazione che richiede entrambe le mani. Ci sono sistemi più moderni, per capirci.

GLI INTERNI Non è modernissimo neppure il design della plancia, che si riscatta però per una costruzione curata e materiali di qualità morbidi e gradevoli al tatto. I sedili in pelle, introdotti apposta per fare breccia sul mercato italiano, fanno poi la loro parte per elevare il tono dell'abitacolo, ma solo negli allestimenti più ricchi.

DOTAZIONI E PREZZI Fin dal livello base, comunque, sono di serie il cruise control, il climatizzatore e un sistema di infotainment con schermo touch da 7”. Il navigatore GPS non è previsto tra gli optional, su nessun allestimento, ma il display di serie consente di sopperire alla navigazione con le app della maggior parte degli smartphone, visto che è compatibile con Android Auto e Apple Carplay. Altre dotazioni ormai irrinunciabili su auto di questo livello, come la telecamera di manovra a 360° o il mantenimento di corsia, sono disponibili su allestimenti più ricercati. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma dovrebbero partire da circa 47.000 euro.

Attenzione: la presentazione è ancora in corso e aggiorneremo questo articolo con nuove informazion man mano che le raccoglieremo. A partire dalle impressioni di guida su strada.