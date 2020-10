ANCHE PHEV Giù i veli. Mitsubishi presenta nuova Eclipse Cross 2021, un'auto che cambia negli esterni, negli interni ma anche sotto al cofano, visto che è in arrivo una variante con motore ibrido plug-in. Tutte le novità.

IL MOTORE Nuova Eclipse Cross sarà dunque venduta anche in versione ibrida ricaricabile e adotterà lo stesso propulsore già montato sulla Outlander PHEV. Il cui sistema ibrido abbina due motori elettrici a un motore benzina MIVEC da 2,4 litri con cambio a una sola velocità. La Eclipse Cross PHEV seleziona automaticamente la modalità di guida più adatta: EV, Series Hybrid e Parallel Hybrid. Oltre alla variante ibrida plug-in, il SUV coupé dei Tre Diamanti continuerà in ogni caso ad essere commercializzato anche in versione con motore benzina 4 cilindri MIVEC da 1,5 litri, dotato per l'occasione di un nuovo turbocompressore.

GLI ESTERNI Il SUV mantiene fondamentalmente l'estetica del precedente modello, ma prevede alcuni nuovi dettagli, come un nuovo paraurti anteriore e fari rinnovati. Il portellone posteriore è stato ridisegnato, così come il lunotto, grazie al quale migliora la visibilità. Anche i fanali posteriori tridimensionali sono stati rivisti.

GLI INTERNI Mitsubishi Eclipse Cross 2021 si aggiorna fuori ma lo fa anche dentro: in abitacolo, ecco un nuovo sistema di infotainment touch da 8 pollici collegabile allo smartphone. Lo schermo è ora più vicino al guidatore e al passeggero ed è dotato di manopole per i settaggi.

QUANDO ARRIVA Mitsubishi comunica come nuova Eclipse Cross 2021 arriverà in Giappone, Australia e Nuova Zelanda prima della fine del 2020 e raggiungerà le coste del Nord America nel primo trimestre del 2021. E in Europa? Per saperlo dovremo attendere i prossimi aggiornamenti. Sempre che arrivi...