Autore:

Marco Rocca

CI SONO DUE NOVITA' Mitsubihi Eclipse Cross: ovvero SUV compatto con le linee da coupé, in salsa giapponese. Di sicuro una proposta originale e per il momento unica nel suo segmento, che per la cronaca è quello capitanato da Jeep Compass e Nissan Qashqai. Qualche tempo fa l’ho provata con il 1.5 turbo benzina da 163 cavalli, allora unico motore in gamma. Ora ci sono due novità: l’arrivo del motore diesel e il nuovo l’allestimento Knight.

COME LA RICONOSCO La fanno nera, in bianco Pastello, argento Metallizzato, e grigio titanio sempre Metallizzato ma se volete essere cavalieri oscuri il look total black è il top perché mette in risalto le finiture cromate sul paraurti. Riconoscere la versione Knight non è difficile: a spezzare con i toni scuri pensano una serie di dettagli in rosso sulle minigonne, sulle estremità dei paraurti, sui tappetini e sul battitacco delle portiere anteriori e posteriori.

DOTAZIONE RICCA Il tutto è condito dal generoso spoiler posteriore, dell’antenna a pinna di squalo sul tetto, dagli specchi retrovisori e dai cerchi in lega neri da 18 pollici, oltre che dal Chrome Pack, che porta finiture cromata sui bordi dei vetri, che per inciso sono oscurati al posteriore. L'abitacolo è arredato con una certa cura e assemblato con precisione. Lo spazio non manca, sia davanti, sia dietro e il divano scorrevole di 20 cm permette di sfruttarlo al meglio. Il baule con i suoi 378 litri non è il riferimento della categoria ma in compenso ha una forma abbastanza regolare e una soglia non è troppo alta. Nonostante il tetto inclinato, poi, dietro c’è spazio a sufficienza sopra la testa.

SUV SPORTIVO Prima di parlarvi del motore, ci tengo a spendere due parole sul comportamento di questa Eclipse Cross. Anche perché parlando di una Suv, o crossover se preferite, non è così scontato che al volante sia anche coinvolgente. La nuova Mistubishi Eclipse Cross, invece, mette sul piatto della bilancia uno sterzo sorprendentemente diretto e comunicativo. Il tutto è condito da un assetto tendente al rigido che garantisce poco rollio e un grande appoggio in curva. Piccola chicca: aprendo il cofano si scopre anche la barra duomi, proprio come auto di una certa sportività.

4WD MARCHIO DI FABBRICA Nonostante i cerchi di 18 con spalla ribassata e le sospensioni non particolarmente cedevoli come detto, l’assorbimento delle buche è più che efficace. In più la trazione integrale Mitsubishi rende il comportamento rassicurante pure sui fondi insidiosi.

SOLUZIONI RAFFINATE Il diesel 2.2 da 148 cavalli è un 4 cilindri costruito in alluminio, dotato di alcune soluzioni tecniche per migliorare l’efficienza e tagliare i consumi: fra queste i pistoni alleggeriti e soprattutto la fasatura variabile delle valvole (è fra i pochi diesel ad averla), che permette di controllare le valvole di aspirazione e scarico del motore in funzione dei suoi giri, migliorando quindi l’efficienza del motore stesso. Il 2.2 eroga la potenza massima a 3.500 giri e 388 Nm di coppia a 2.000 giri. Euro 6dTemp. Consumi? Nel ciclo combinato, la la Casa dichiara 7,4 litri per 100 km

COME VA La spinta si sente e grazie anche al cambio automatico multi-stage a 8 rapporti ravvicinati si gode di un progressione senza strappi. Lo 0-100 si copre in 11,7 secondi mentre la velocità massima supera di poco i 190 orari. La dotazione di sicurezza unisce agli ormai classici sistemi come la frenata automatica d’emergenza, il cruise control adattivo, l’allerta di cambio corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco, aggiunge l’head up display a colori, che riporta le informazioni più importanti.

IL PREZZO Il diesel 2.2 è disponibile solo con la trasmissione automatica a 8 marce e la trazione integrale S-AWC. In questo allestimento Knight l'Eclipse Cross costa 35.650 euro.