Autore:

Emanuele Colombo

LA VEDREMO A GINEVRA In anticipo rispetto al debutto ufficiale, previsto per il salone di Ginevra 2019, cadono i veli dalla nuova Mitsubishi ASX 2020. Si tratta di un profondo restyling, quello del SUV compatto, che interessa tanto lo stile quanto le dotazioni e le motorizzazioni, ma che non dovrebbe cambiare più di tanto le dimensioni esterne (ora la lunghezza è di 4,37 metri).

IL DESIGN All'esterno, si nota un frontale ridisegnato, ultima incarnazione di quel Dynamic Shield che rafforza il family feeling con gli altri modelli del marchio. Nuova è anche la fanaleria a led e il fascione posteriore, con una protezione inferiore (skid plate) aggiornata, mentre in catalogo entrano tre nuove colorazioni per la carrozzeria.

INFOTAINMENT AGGIORNATO A bordo della Mitsubishi ASX spicca un nuovo infotainment Smartphone-link Display Audio (SDA) con display maggiorato, che da 7 pollici passa a 8 pollici, e navigatore TomTom con informazioni sul traffico in tempo reale. Altra novità è un'app per collegare l'auto allo smartphone e ricevere informazioni sullo stato del veicolo.

NUOVI AIUTI ALLA GUIDA Tra i sistemi di assistenza alla guida debuttano la frenata automatica di emergenza (con la funzione di diminuire la severità degli impatti, non di evitarli), il monitoraggio dell'angolo cieco e il Rear Cross Traffic Alert, che previene incidenti quando si esce dai parcheggi in retromarcia.

UN SOLO MOTORE Come avevamo anticipato, Mitsubishi ha deciso di abbandonare i motori diesel ed ecco che sotto al cofano della nuova Mitsubishi ASX 2020 troviamo unicamente un 4 cilindri a benzina aspirato da 2.0 litri, che dovrebbe svilupare 150 CV e 195 Nm di coppia.

MANUALE O CVT Disponibile sia a trazione anteriore sia in versione 4x4, la nuova Mitsubishi verrà proposta con cambio manuale a 5 marce oppure con trasmissione automatica CVT. Quest'ultima potrà essere adoperata anche in modalità manuale con un programma Sport Mode che imita un cambio sequenziale a 6 rapporti.

PREZZI E DATA DI LANCIO Le specifiche complete della nuova ASX verranno svelate in occasione del salone di Ginevra 2019, in scena dal 7 al 17 marzo. I prezzi potrebber venire annunciati in seguito, a ridosso dell'inizio delle vendite che dovrebbero cominciare all'inizio del prossimo anno: non dovrebbero discostarsi troppo da quelli attuali, che vanno da circa 20.500 a 28.300 euro