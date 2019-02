Autore:

Luca Cereda

A META' CARRIERA Restyling in arrivo per la crossover Kia Niro. Al Salone di Ginevra 2019, Niro Hybrid (ibrida full) e Niro PHEV (ibrida plug-in) si rinnovano nello stile e nei contenuti strizzando l'occhio alla sorella 100% elettrica, la e-Niro.

COM'E' Nel design spicca il lavoro fatto sulla fanaleria, sia anteriore sia posteriore: è diventata più moderna. Davanti debuttano gli ice-cubes, i fendinebbia a LED (optional) e luci diurne con motivo a doppia freccia. Cambiano anche il paraurti e la classica mascherina tiger nose, dall'effetto più tridimensionale. Dietro, oltre alle luci, ridisegnato anche il paraurti.

COM'E' DENTRO Passo in avanti anche per gli interni. Non solo perché i materiali – ad esempio nella parte superiore della plancia, che è soft touch – danno l'idea di un abitacolo più curato, accompagnati ad alcuni inserti a effetto lucido, dettagli cromati che prima non c'erano e nuovi pacchetti di personalizzazione. La Kia Niro 2019 può arrivare ad avere uno schermo dell'infotainment da 10,25 pollici in alternativa all' 8 pollici di serie, e un display da 7 pollici nella strumentazione (affiancato al tachimetro) al posto del tft da 4,2'' standard.

NEW ENTRY Sulle Niro di Ginevra è al debutto l'Uvo Connect, un sistema multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto che permette di accedere a svariati servizi online, fruibili anche da smartphone tramite app. Il nuovo schermo, grazie a un'apposita funzione di sdoppiamento, consente di gestire più funzioni dell'infotainment contemporaneamente.

50 IN ELETTRICO E la meccanica? Il motore a combustione è sempre il 1.6 GDi a benzina, il cambio un doppia frizione a 6 rapporti – da adesso con comandi al volante. Le unità elettriche presenti nei rispettivi sistemi ibridi sono alimentati da batterie da 1,56 kWh sulla Hybrid e da 8,9 kWh sulla Plug-in. Quest'ultima ha un'autonomia in solo elettrico fino a 65 km in città, di 49 nel ciclo WLTP. A seconda degli allestimenti, le dotazioni di sicurezza attiva possono includere Forward Collision-avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, High Beam Assist, Blind-spot Collision Warning, Rear Cross-traffic Collision Warning, e Intelligent Speed Limit Warning.