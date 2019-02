Autore:

Simone Dellisanti

DAL RALLY ALLA STRADA Dopo l’addio al Rallycross, il reparto sportivo Peugeot Sport aveva dichiarato di voler dedicare tutte le sue risorse allo sviluppo di vetture sportive completamente elettriche e ad alte prestazioni. Da questa nuova linea produttiva, Peugeot presenta la capostipite in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, ecco a voi la Concept 508 Peugeot Sport Engineered completamente elettrica. Una concept che anticipa linee e forme delle nuove ‘sportive’ del Leone francese.

DALLA COSTOLA Il concept nasce dalla costola della Nuova Peugeot 508 fastback, in versione Plug-in Hybrid, a cui aggiunge oltre al nuovo propulsore esclusivamente elettrico, nuove linee più squadrate e grintose: “L’elettrificazione è una straordinaria opportunità per sviluppare nuove sensazioni di guida. Creiamo un nuovo concetto di performance: nuove energie, nuovi orizzonti nelle prestazioni, nuovi territori, nuove sfide da raccogliere. Puro piacere di guida con soli 49g di CO2/km”, queste le parole di Jean-Philippe Imparato, Direttore Generale di Peugeot.

LE SORELLE La Concept 508 Peugeot Sport Engineered nasce dal brodo primordiale delle sue sorelle maggiori nelle versioni GT o GTi di oggi e delle versioni HYBRID e HYBRID4 di domani ma ora, si punta a qualcosa di diverso, la creazione di una linea ad alte prestazioni completamente elettriche e, soprattutto, il target è tutto spostato sulla sportività senza fronzoli il tutto miscelato sapientemente all’efficienza.

IL PROPULSORE Gli ingegneri di Peugeot Sport hanno combinato tre motori (il benzina PureTech 200, un motore elettrico da 110 CV sull’anteriore e un altro elettrico da ben 200 CV sull’asse posteriore), due fonti di energia e quattro ruote motrici per una coppia massima di ben 500 Nm. Queste caratteristiche posizionano il Concept 508 Peugeot Sport Engineered al livello di un veicolo convenzionale dotato di 400 CV.

AERODINAMICA Menzione a parte merita l’aerodinamica, creata utilizzando la tecnologia della stampa 3D, con la calandra affilata e impreziosita da nuove prese d’aria, create per orientare il flusso dell’aria direttamente verso il radiatore per ottimizzarne il rendimento. Traggono l’attenzione dei più attenti, i flap ai lati del montante posteriore, del fascione paracolpi e nelle parti inferiori della carrozzeria, utili a orientare meglio i flussi d’aria attorno all’auto e per ridurne la resistenza aerodinamica. In coda? Niente spoiler o alettoni vistosi ma un diffusore per enfatizzare i muscoli.

CERCHI EFFICIENTI E per finire, ecco la ciliegina. I nuovi cerchi in alluminio da 20 pollici, belli esteticamente ma soprattutto efficienti, visto che la loro principale attività è quella di raffreddare i freni convogliando l’aria sui dischi, abbracciati dalle pinze firmate Peugeot Sport Engineered. “Il Concept 508 Peugeot Sport Engineered esalta al massimo le caratteristiche dinamiche di Peugeot 508 proponendo anche scelte aerodinamiche innovative. Questa concept-car riflette la nostra visione di una nuova sportività in cui l’efficienza diventa la nuova eleganza” ha dichiarato Gilles Vidal, Direttore dello stile Peugeot.