STELLA POLARE - 2 Il conto alla rovescia è cominciato, la prima elettrica che il Gruppo Volvo patrocina si chiama Polestar 2 e mostrerà il suo aspetto in via preliminare sulla rete. Appuntamento a mercoledì 27 febbraio ore 13, data individuata per la cerimonia in streaming di presentazione del secondo modello a marchio Polestar, Costruttore indipendente nato come spin-off di Volvo stessa e rivolto alla mobilità elettrificata. Dal web al piedistallo: Polestar 2 sarà al Salone di Ginevra per essere anche toccata con mano.

ZERO EMISSION ICE Per far salire la temperatura, il brand satellite di Volvo ha pubblicato un teaser che di Polestar 2 svela un particolare della coda. Ancora troppo poco per ricostruire la vettura nel suo insieme, lo scatto è tuttavia sufficiente per farsi un'idea dello stile: minimalista, pulito, freddo come dopotutto è il clima del suo luogo di origine. Il portellone è attraversato da una striscia luminosa a Led e incorniciato da fanali orizzontali, altro ancora non si sa, se non che la 2 (a differenza di Polestar 1, coupé a propulsione ibrida) è una berlina a 4 porte dal powertrain 100% elettrico: si vocifera di una potenza di oltre 400 cv e di un'autonomia di oltre 500 km. Rimanete sintonizzati, insieme scopriremo a poco a poco di più.