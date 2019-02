Autore:

Emanuele Colombo

STELLA DI GINEVRA? Che sia l'indizio che la vedremo già al salone di Gienvra 2019? Non scommetteremmo contro, visto che dalla foto che pubblichiamo, messa in rete dall'utente di Instagram t_schleicher, la nuova Porsche 911 Turbo 2020 (992) di serie è già a ottimo punto sulle linee di produzione.

LA SCHEDA TECNICA La nuova 992 Turbo dovrebbe utilizzare una versione aggiornata del sei cilindri Boxer da 3,8 litri, che dovrebbe erogare 600 CV nella versione stsndard e 630 CV nella Porsche 911 Turbo S 2020. Entrambi gli allestimenti prevedono una trasmissione automatica con cambio a doppia frizione PDK a 8 rapporti.

IL PRECEDENTE Non è la prima volta che trapelano immagini della Porsche 911 Turbo 2020: ne avevamo pubblicate in occasione di un avvistamento fortuito - così si disse - presso un autolavaggio americano (qui l'articolo). Ora, le linee mostrate dallo scatto più recente, confrontate con quelle del precedente incontro, confermano l'identità e l'aspetto della nuova belva di Stoccarda.

ANCHE IBRIDA PLUG-IN Secondo alcuni rumors, sarebbero in previsione anche versioni elettrificate della 911 Turbo, secondo una strategia di mercato analoga a quella adottata per la Panamera. Il che significa l'arrivo – non si sa quanto imminente – di due Porsche 911 Turbo plug-in hybrid (PHEV). Dove nasconderanno le batterie per le ibride “alla spina”? Staremo a vedere.