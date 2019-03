Autore:

Lorenzo Centenari

ALPINISMI Un passo alpino tira l'altro, e così dopo aver cucito il proprio stemma sullo Stelvio, Alfa Romeo devia la rotta e imbocca la Statale del Tonale. Salvo colpi di scena, Tonale dunque il nome della concept car che prefigura il futuro Suv compatto del Biscione, e la cui cerimonia di presentazione è in programma domattina alle 11 allo stand Alfa Romeo nei padiglioni del Salone di Ginevra. Che altro?

ALFA JEEP Dalle ultime indiscrezioni, apprendiamo come Alfa Romeo Tonale mutuerà il pianale da Jeep Compass: significa trazione anteriore con possibilità di upgrade alla trazione integrale e dimensioni attorno ai 4 metri e 40. Significa inoltre, come il cugino di lingua inglese, che il nuovo compact crossover del Gruppo FCA potrà attrezzarsi anche di motorizzazione ibrida plug-in. Fermo restando che le alternative diesel e benzina non scompaiono. Produzione a Pomigliano d'Arco, a domani per tutte le altre informazioni.