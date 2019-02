Autore:

Lorenzo Centenari

PER UNA CIFRA Ci sbagliavamo di poco, quando per il nuovo Suv elettrico dei Quattro Anelli, un modello di dimensioni inferiori ad Audi e-tron, scommettevamo sul nome Q3 e-tron. Il secondo capitolo della saga zero emission si chiamerà invece Audi Q4 e-tron. E come promesso, al Salone di Ginevra 2019 ne vedremo una versione molto vicina al futuro prodotto di serie, in calendario per fine 2020, massimo inizio 2021. A nostra disposizione, al momento solo alcuni schizzi a mano: bozzetti dai quali prendere nel frattempo confidenza con le forme complessive degli esterni, nonché con un abitacolo dal coefficiente innovativo ovviamente elevato.

PERSONALITÀ Si pensava al nome Q3 essenzialmente in base al fatto che ingombri e proporzioni del nuovo Suv elettrico saranno a tutti gli effetti confrontabili con quelle del collega a combustione interna, tuttavia è già noto come la piattaforma meccanica (MEB) di Q4 e-tron concept sia differente e specifica per le vetture a batteria. A tutto vantaggio dell'abitabilità a bordo, più vicina a quella semmai restituita da Audi Q5. Quanto allo stile, prepariamoci alle forme classiche del Suv-coupé e a tratti simili a quelli che già distinguono e-tron quattro: maxi calandra, fari sottili, fiancata infossata e ruote di grande diametro. All'interno, geometrico design minimalista e control unit digitale, pochi comandi fisici e un display centrale fortemente orientato lato guida. Presto, altre rivelazioni.