Autore:

Giulia Fermani

STAND NISSAN Al Salone di Ginevra 2019 debutta in anteprima mondiale Nissan IMQ Concept: il prototipo a propulsione elettrica e guida autonoma è il terzo nell'arco di un anno della saga Intelligent Mobility. Alla cerimonia di unvealing, il prossimo 5 marzo 2019, sullo stand Nissan si farà luce anche sulle nuove motorizzazioni disponibili per Nissan Qashqai, sui nuovi motori e il nuovo cambio automatico Xtronic di Nissan Micra, sulla Nissan GT-R50 by Italdesign e sul nuovo design per gli esterni con il cofano dalle linee allungate e l’inconfondibile griglia V-motion di Nissan della Nismo RC.

SUV ELETTRICO E AUTONOMO Le dimensioni sono quelle di un Suv di proporzioni medie, ma l' architettura e il design sono niente meno che spudorati. Il prototipo Nissan IMQ sfoggia ruote gigantesche, altezza da terra da mezzo da lavoro, cristalli sottilissimi e, in generale, una carrozzeria tesa e affilata all'estremo.Che la concept anticipi design e funzionalità della futura generazione di Qashqai?