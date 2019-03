Autore:

Giulia Fermani

AGGRESSIVA Al Salone di Ginevra 2019 arriva la Fiat Tipo Sport con il pack sportivo by Mopar. Una svolta sportiva per il 2019 con il pack che aggiunge connotazioni in nero lucido sparse per la carrozzeria, i cerchi da 18", le minigonne laterali e per finire, ecco l'estrattore in coda, anch'esso nero. Guarda il nostro video live.

LA VERSIONE SPECIALE Fiat Tipo Sport 5 Porte by Mopar porta al debutto la livrea bianca e con tetto nero a contrasto abbinata a elementi che richiamano il mondo dello sport, come i nuovi paraurti anteriori e posteriori sportivi, le minigonne laterali, il diffusore posteriore e lo spoiler sul tetto. A completare il look sportivo, cerchi in lega da 18" neri lucidi con finitura diamantata (optional di Mopar) e l'ampia calandra con tutto il frontale e i proiettori che, a richiesta, possono adottare la tecnologia Bi-Xeno.

INTERNI E MOTORI Gli interni sono total black, con sedili in pelle e tessuto, e di serie Fiat Tipo 5 Porte by Mopar offre il il sistema Uconnect con touchscreen da 7 pollici HD LIVE compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Quanto alle motorizzazioni, è equipaggiata con il motore 1.6 Multijet da 120 CV con cambio automatico DCT.