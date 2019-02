Autore:

Simone Dellisanti

COME PUNGE Ritorna l’Abarth 595 esseesse al Salone di Ginevra 2019, la nipotina della Abarth 595 esseesse che nel 1964 fece il suo esordio elaborata con un carburatore Solex 34 PBIC e un collettore di aspirazione fuso in lega leggera. All'esterno la ‘vecchia 595’ si riconosceva per i ganci in gomma che chiudevano il cofano motore al posto della classica serratura, posizionati dove ora si trova il logo Abarth smaltato. Erano, ovviamente presenti le "SS "in lettere maiuscole sui cofani e per esteso in minuscolo, "esseesse", sul cruscotto. Firma distintiva della ‘scorpioncina’.

IL RITORNO Oggi, a distanza di 10 anni, l’Abarth 595 esseesse si ripresenta al pubblico più sportivo con il suo motore da 180 CV, il sistema di scarico Abarth by Akrapovic, l’impianto frenante Brembo con i dischi freno anteriori forati e autoventilanti e pinze freno rosse.

RESPIRA MEGLIO Di serie ci sarà anche il filtro dell'aria "by BMC" utile per migliorare la qualità della combustione del motore, le sospensioni posteriori sportive Koni e, infine, per non sacrificare il comfort di bordo sull'altare della guida sportiva, ecco il navigatore con sistema Uconnect con schermo touch 7 pollici e tecnologia HD. Senza dimenticare l'Abarth Telemetry, la predisposizione Apple CarPlay e la compatibilità con Android AutoTM.

BELLA FUORI E DENTRO L’estetica della Abarth 595 esseesse non può certo essere lasciata al caso e a Ginevra 2019 metterà in bella mostra i suoi cerchi in lega Supersport da 17" con la nuova finitura Bianco Racing, oltre che la striscia laterale Abarth, le calotte specchi, le appendici aerodinamiche anteriore e posteriore, coordinati nella tinta. Infine, la nuova Abarth mostra sulla livrea la sua 'carta d’identità': il logo "70° Anniversario". Dulcis in fundo, una volta saliti a bordo della ‘Scorpioncina da corsa’ vi accomoderete sui sedili sportivi "Sabelt 70" con guscio in carbonio, appoggiando i piedi sulla pedaliera in carbonio.