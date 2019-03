Autore:

Lorenzo Centenari

IN TRIONFO Quale miglior passerella per mostrare con orgoglio il proprio Trofeo, se non il patinato Salone di Ginevra. Maserati partecipa all'edizione 2019 gettando in pasta al pubblico del Palexpo Levante Trofeo Launch Edition, serie a tiratura limitata (100 unità) che inaugura la vendita della versione top di gamma. Proprio come in formato GTS, Maserati Levante Trofeo è infatti armata di V8 Twin Turbo di matrice Ferrari, 3,8 litri di cilindrata e 550 cv di potenza. 292 km/h di velocità massima, 4,2 secondi sulla distanza dello 0-100 km/h. Prestazioni da supersportiva, altro che Suv.

A COLORI A completare il pacchetto dinamico, Levante Trofeo si aggiudica sia trazione integrale Q4, sia il cambio automatico ZF a 8 rapporti. A Ginevra il Tridente porta un esemplare Launch Edition di colore Blu Emozione Matte, ma il configuratore consente di optare anche per le tinte extra serie Giallo Modenese e Rosso Magma. Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi in pelle naturale Pieno Fiore di colore nero con impunture a contrasto e logo “Trofeo” ricamato sul poggiatesta. A discrezione, anche le sedute stesse sono disponibili nelle colorazioni blu, rosso o giallo. In abbinamento, i dettagli interni in fibra di carbonio opaco. I cerchi da 22 pollici Orione possono essere opachi o lucidi, per le pinze freno la scelta è infine tra le tonalità argento, blu, giallo o rosso.

AUTO & MODA Presente allo stand Maserati anche Levante S Q4 GranSport in un allestimento speciale con esterni nel colore Bronzo e interni in Zegna Pelletessuta. L’auto monta cerchi Helios da 21 pollici lucidati. Per la prima volta nella storica partnership con Ermenegildo Zegna, la personalizzazione si estende dunque anche alle versioni GranSport.