Autore:

Lorenzo Centenari

NON MUORE MAI La quiete prima della tempesta, quella almeno che FCA si augura di scatenare dopo che (prima o poi) avrà nutrito il proprio brand sportivo di modelli nuovi di zecca. Il Salone di Ginevra 2019 è per il marchio Alfa Romeo un appuntamento interlocutorio: fari puntati sul restyling di Giulietta, compatta che alla soglie del decennio di esistenza (il debutto nel 2010) si rinnova ma soltanto in parte, limitando gli interventi al piano estetico. Probabile anche l'introduzione sotto il cofano di un turbodiesel più potente dell'attuale 1.6 JTDm (120 cv): in attesa della conferma ufficiale, dal 2019 Giulietta sarà disponibile anche in configurazione 2.0 JTDm 170 cv.

LE ALTRE NOVITÀ Non si ha invece notizia della presenza a Ginevra, nemmeno sottoforma di concept car, del futuro Suv Alfa Romeo di segmento C, l'auto cioè che nelle intenzioni del Gruppo avrebbe proprio il compito di pensionare Giulietta. Il restyling della quale lascia dopotutto ipotizzare come la sua produzione proseguirà almeno fino al 2020-2021. Giulietta MY 2019 a parte, lo stand che il Biscione affitta al Palexpo ospita anche Alfa Giulia ed Alfa Stelvio: per la berlina e il Suv di sua derivazione, solo piccoli aggiornamenti all'abitacolo, come nuovi tessuti e nuove colorazioni. Ancora da ultimare, infine, il progetto di elettrificazione alto di gamma: Giulia e Stelvio ibride calcheranno i palcoscenici più in là nel tempo, verosimilmente a Francoforte il prossimo settembre. Ancora più lontano l'esordio dell'adrenalinica Alfa GTV, idem il big Suv.