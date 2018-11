Autore:

Marco Rocca

COME UNA F1 Il progetto Valkyrie è nato con uno scopo e uno soltanto: completare un giro di pista con lo stesso tempo di una monoposto di Formula 1. E del resto, quando dietro si nasconde la mano di un certo Adrian Newey, le aspettative non possono che essere altissime. Realizzata in collaborazione con il team Red Bull, la Valkyrie, stima di poter completare un giro al Nurburgring migliorando la già stupefacente performance della Porsche 919 Evo.

SUPER LEGGERA Per capire il potenziale elevatissimo della Valkirye dobbiamo dare una sbirciatina ai dati della cartella stampa. V12 aspirato da 6.5 litri, in grado di erogare 1.146 cavalli. Il dato sulla potenza, visto quello che fa la concorrenza, passa quasi in sordina se lo paragoniamo a quello sul peso: solo 1.030 chili, si avete letto bene.

SDRAIATI Inutile ricordare che la Aston Martin Valkirye non è un'auto normale ma un concentrato di soluzioni estreme. Ogni particolare è studiato in funzione della massima efficienza a cominciare dall'abitacolo. La posizione di guida è strettamente imparentata con quella di una monoposto, con le gambe allungate e rialzate dal pavimento, mentre il volante fitto di comandi permetterà al guidatore di cambiare le regolazioni dell'auto senza distrarsi n modo da godere appieno di una esperienza di guida definitiva.

SOLD OUT Per ora non sappiamo molto altro, se non che Aston Martin vorrebbe portare i prototipi della Valkyrie in strada entro Natale 2018. La produzione sarà limitata a 150 vetture da strada e 25 da pista, ovviamente già tutte vendute a un prezzo di partenza di 2,8 milioni di euro.