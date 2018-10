Autore:

Marco Congiu

L'URLO DEL MOSTRO Lo sentite? Avete anche voi la pelle d'oca? In questo video siamo in grado di svelarvi il sound dell'Aston Martin Valkyrie, hypercar destinata a riscrivere molte delle regole nella lotta per l'auto più performante mai messa su strada. Il suo V12 firmato Cosworth è accreditato di una potenza superiore ai 1.000 CV, ed in questi pochi secondi possiamo apprezzarne i primi vagiti.

PAROLA DEL CAPO A mostrare al grande pubblico di impazienti appassionati l'accensione dell'Aston Matin Valkyrie ci ha pensato nientemeno che Andy Palmer, vertice della casa inglese, diffondendo questo video su Twitter. Mandando chiaramente in estasi tutti coloro che amano il canto di un V12 aspirato.

F1 STRADALE L'obiettivo della Valkyrie è semplice: completare un giro di pista con lo stesso tempo di una monoposto di Formula 1. Realizzata in collaborazione con il team Red Bull – di cui Aston Martin è title sponsor – e avvalendosi delle conoscenze tecniche di quel folle genio di Adrian Newey, la Valkyrie stima di poter completare un giro al Nurburgring migliorando la ià eccelsa performance della Porsche 919 Evo. Staremo a vedere.