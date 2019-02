Autore:

Giulia Fermani

MOPAR PER JEEP A GINEVRA Jeep ha in serbo molte importanti novità di prodotto per l'89esima edizione del Salone di Ginevra. Novità a cui si affiancano le proposte di personalizzazione di Jeep Authentic Accessories by Mopar: spicca sullo stand il nuovo Wrangler Rubicon con una configurazione 100% street legal. Al suo fianco un Wrangler Sahara interpretato in chiave "urban" che condivide con il Rubicon il nuovo motore benzina 2.0 da 272 cv abbinato alla trasmissione automatica a 8 marce e il SUV Jeep Renegade nella nuova livrea Bikini.

JEEP WRANGLER RUBICON BY MOPAR Oltre a una Jeep Wrangler Sahara in allestimento urban con carrozzeria Ocean Blue, con tappo carburante e battitacco cromati, a Ginevra 2019 si terrà l'anteprima europea della speciale configurazione off-road 100% street legal del nuovo Wrangler Rubicon. Arrivato ormai alla quarta generazione, l’iconico Wrangler sale sullo stand di Ginevra arricchito con alcuni accessori di Jeep Performance Parts di Mopar. Lo scopo? Esaltarne le potenzialità off-road. Via libera, dunque, al kit con sospensioni rialzate di 2 pollici, allo snorkel – il filtro dell’aria che arriva sul tetto che permette di sfidare anche l’acqua- alle rock rails, che assicurano la massima protezione, al battitacco e tappo del serbatoio neri, ai tappetini all weather e allo sticker 1941 che completano la configurazione specifica di questo modello. Dal catalogo Jeep Authentic Accessories arrivano invece le luci off-road e la carrozzeria gialla Hella Yella che contrasta con il nero opaco scelto per la griglia frontale Seven Slots, per il paraspruzzi e per le calotte specchio.