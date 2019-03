Autore:

Giulia Fermani

PSA A GINEVRA 2019 Tra le importanti novità del Gruppo PSA presenti a Ginevra ci sono la Nuova Peugeot 208 e la Citroen Ami One Concept. Proprio al Salone di Ginevra 2019 abbiamo incontrato Carlo Leoni, Direttore Comunicazione ed Eventi di Groupe PSA Italia: gli abbiamo chiesto di far luce sulle strategie del gruppo con particolare riferimento ai grandi assenti, DS e Opel che preparano grandi lanci per il 2019 ma hanno scelto altri per presentarle palchi diversi dalla kermesse elvetica. Guarda il video dell'intervista.