Autore:

Luca Cereda

PARIS MATCH La nuova Peugeot 208 debutterà al Salone di Ginevra 2019, e sarà subito derby con la Renault Clio, anch'essa pronta a rinnovarsi in occasione della kermesse elvetica. Le francesi compatte saranno due delle novità principali dell'anno nuovo, accomunate da un'evitabile destino: l'elettrificazione.

COME SARA' La Peugeot 208 di seconda generazione, in concessionaria in estate, sarà solamente a cinque porte. Anche nella sua declinazione sportiva 208 GTI, prevista un po' più avanti (2020). Nuova la piattaforma: il pianale CMP inaugurato dalla corssover DS 3 Crossback, che manterrà le dimensioni della francesina intorno ai 4 metri di lunghezza. Aggiornato lo stile, che prende in prestito stilemi dalla concept Fractàl e dalla nuova 508. Gli interni, sempre incentrati sull'i-Cockpit – strumentazione montata in posizione rialzata e volante dal diametro piccolo – vedranno infine debuttare la strumentazione digitale, derivata dalla 3008 e offerta come optional in questo segmento.

A SPINGERE Sottopelle troveremo le novità più interessanti. Già confermato l'arrivo di una Peugeot 208 elettrica (dal prezzo ipotizzabile superiore ai 25.000 euro), la gamma motori dovrebbe arricchirsi con una versione mild hybrid a fianco delle varie declinazioni di potenza del 1.2 PureTech turbobenzina e del 1.5 BlueHDi. Quest'ultimo a testimonianza della volontà da parte della casa francese, malgrado tutto, di puntare ancora sul diesel.