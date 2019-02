Autore:

Giulia Fermani

CITROEN GINEVRA 2019 A Ginevra il Double Chevron interpreta la soluzione al traffico che tiene in ostaggio le nostre città. La risposta? Ami One Concept: a Ginevra 2019 Citroen presenta la citycar elettrica del futuro, accessibile anche senza patente, basta aver compiuto 16 anni.

CITROEN AMI ONE Citroen Ami One è il concept della citycar di forma quasi "cubica" (2,50 metri di lunghezza, 1,50 m di larghezza, 1,50 m di altezza) a propulsione elettrica, così intelligente che ogni funzione -dall'acquisto all'utilizzo, passando per i servizi di bordo- può essere gestito da uno smartphone. Le batterie agli ioni di litio di Citroen Ami One Concept si ricaricano al 100% in 2 ore e restituiscono 100 km di autonomia, tutti da macinare nell'anello delle tangenziali, data la velocità massima è di 45 km/h.