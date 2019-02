Autore:

Luca Cereda

DOPPIA NEWS La crossover urbana Xceed non sarà l'unica novità di Kia al Salone di Ginevra 2019. A differenza di Hyundai, l'altra metà del gruppo coreano si presenterà in forze alla kermesse elvetica, schierando sul palco anche una nuova concept a propulsione elettrica.

NASO A LED L'immagine che vedete è il primo teaser diffuso dalla Casa. Poco, al momento, per capire quale genere di novità si celi dietro l'appariscente tiger nose, disegnato da luci a LED, che domina il frontale di quest'auto. Una firma luminosa (e stilistica) inconfondibile applicata a una carrozzeria tutta muscoli, che suggerirebbe il debutto di un prototipo in formato GT.

NUOVO LOGO Seguiranno aggiornamenti, statene pur certo. Per adesso sappiamo solo che la concept – di cui nemmeno si sa il nome, per ora – è stata disegnata dal Centro Stile Kia di Francoforte. Che, per l'occasione, ha rivisto in chiave moderna il logo Kia, anch'esso illuminato e presente sulla punta del cofano.